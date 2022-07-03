Гендиректор «Зенита»: «Правый центральный защитник может перейти в ближайшие дни. А до конца окна – и левый»

Гендиректор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба на лето.

«Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наши скаутские клубы, наш молодежный департамент следят за всем футбольным миром. Именно за всем. И проводят глубокую аналитическую работу. На нашем трансферном комитете мы заслушиваем доклады о тех или иных перспективных игроках. Рассматриваются в перспективе два-три года.

Я понимаю ваш интерес к процессу, но мы будем говорить о результатах. А процессы – только после выхода на мемуары.

В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна – и левый», – сказал .

«Не комментируем процессы» – любимая фраза босса «Зенита». Больше нее он любит только комментировать процессы