«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи из-за концерта «Землян» на «Газпром Арене»

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Гендиректор «Зенита» рассказал, почему клуб сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи.

Товарищеский матч пройдет сегодня на стадионе «Фишт».

«На «Газпром Арене» 2 июля пройдет концерт группы «Земляне», демонтаж сцены и другого концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи.

Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим», – сказал Александр Медведев.

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