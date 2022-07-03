«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи из-за концерта «Землян» на «Газпром Арене»

Гендиректор рассказал, почему клуб сыграет с в Сочи.

Товарищеский матч пройдет сегодня на стадионе «Фишт».

«На 2 июля пройдет концерт группы «Земляне», демонтаж сцены и другого концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи.

Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим», – сказал .