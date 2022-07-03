«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи из-за концерта «Землян» на «Газпром Арене»

Гендиректор «Зенита» рассказал, почему клуб сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи.
Товарищеский матч пройдет сегодня на стадионе «Фишт».
«На «Газпром Арене» 2 июля пройдет концерт группы «Земляне», демонтаж сцены и другого концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи.
Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим», – сказал Александр Медведев.