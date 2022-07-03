Гендиректор «Зенита» об игре с «Црвеной Звездой»: «Ожидаем до 30 000 зрителей, уже продано 22 000 билетов»

рассказал о финансовой стороне игры «Зенита» с .

Товарищеский матч между чемпионами Росси и Сербии пройдет 3 июля на стадионе «Фишт».

– Это спонсорский матч, поэтому расходы клуба покроются рекламным контрактом.

Конечно, мы рассчитываем даже на определенную прибыль, если на 100% реализуем билетную программу. Ожидаем до 30 тысяч зрителей, на данном этапе продано уже 22 тысячи билетов.

– Планируются ли другие международные спарринги? Может, клубы из Ирана, Китая, Бразилии или иных дружественных стран?

– Как вы знаете, «Зенит» также сотрудничает с клубом из Ирана. У нас есть желание сыграть товарищеский матч – и не один. Даже обсуждались конкретные даты, но пока, на данном этапе, как и в случае сербами, мы играли только юношескими командами. Плюс делегации обменялись официальными визитами и тренерскими стажировками.

Возможно, ближайший товарищеский матч в скором будущем пройдет между женскими командами – в Иране женский футбол активно развивается. И, как только оба клуба устроят условия календаря и логистика, мы сыграем основными составами и в Петербурге, и в Исфахане.

Что касается Китая, то «Зенит» – единственный российский клуб, который уже 2 года участвует в программе двух стран по развитию молодежного футбола. К нам на турнир в академию должна была приехать юношеская сборная Китая 2007 года рождения, но из-за пандемии они, к сожалению, не смогли прилететь.

Как только все ограничения снимут, мы вернемся к своему проекту открыть там филиал «Газпром»-академии. Игру основными составами в ближайшем будущем не планируем – это вопрос долгосрочной перспективы, – сказал генеральный директор .