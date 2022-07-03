Новый тренер «Локо» Циннбауэр: «Пойдем за трофеями вместе с нашей молодежью. Очень интересный проект»

Новый тренер «Локомотива» поделился первыми впечатлениями о клубе.

– Что вы думаете о предстоящей работе с ?

– Марвин – это важнейший элемент тренерского штаба. Я помню Марвина еще как игрока. Знаю, что он здесь отвечает за подготовку команды. До моего приезда в Москву мы много общались, была целая серия звонков – мы говорили с ним и по телефону, и по FaceTime. Сейчас я приехал сюда, и у меня наконец-то появилась возможность пообщаться с ним лично. Мы хорошо понимаем друг друга, у нас одна и та же философия футбола. Сегодня я посмотрел тренировку, мы обсудили некоторые моменты на поле, и я остался доволен увиденным. Могу сказать, что мы с Марвином на одной волне.

– Почему решили принять приглашение «Локомотива»?

– Мои переговоры насчет перехода в «Локомотив» проходили очень конструктивно. Я общался и с Марвином Комппером, и с Томасом Цорном. Мне понравился этот проект, он очень интересный. Я уже анализировал некоторые игры «Локомотива», знаю об амбициях этого клуба и о его задачах.

В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков. Для меня это очень интересно как для тренера, который любит работать с молодежью. Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. И для меня это интересные задачи.

Сегодня у меня была возможность вживую посмотреть на работу команды, на персонал. С большим удовольствием наблюдал за работой тренеров по физподготовке и тренеров вратарей. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать.

– С кем из клуба вы были знакомы ранее?

– я знаю уже очень давно, практически 25 лет, еще со времен его работы в «Нюрнберге». Но мы долго не виделись с тех пор. Это он мне рассказал об этом проекте, о , и я сюда приехал, посмотрел, мне все понравилось. Поэтому я здесь.

– Скажите пару приветственных слов болельщикам «Локо».

– Дорогие болельщики «Локомотива»! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодежь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы, как их тренеры, тоже.

Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе – и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодежью, пойдем вперед для того, чтобы выигрывать трофеи, – сказал немец.

Циннбауэр – новый главный тренер «Локо». Но это чисто бумажное назначение – объясняем