Цорн о Циннбауэре в «Локо»: «Не видим рисков побега. Такая возможность исключена»

Спортивный директор высказался о назначении главным тренером.

– Для нас были важны следующие критерии: опыт работы в топ-лиге и схожий с нашим взгляд на философию игры.

Прежде чем подписать контракт с Йозефом, мы дали ему задание проанализировать нашу команду. Выводы, которые он сделал, сошлись с нашей идеей и нашим видением развития команды.

С приходом Циннбауэра наш тренерский штаб можно считать полностью укомплектованным. Все остальные тренеры останутся в штабе, команду больше никто не покинет.

– Не было ли проблем с приездом немца? Нет ли опасений, что он может сбежать?

– Он принял решение приехать, и это решение было четким и конкретным. Мы не видим рисков побега. Такая возможность исключена, – сказал .

Циннбауэр – новый главный тренер «Локо». Но это чисто бумажное назначение – объясняем