«Продолжение немецкой оккупации «Локомотива». Непонятные люди из деревень». Наумов о назначении Циннбауэра

Экс-президент раскритиковал назначение главным тренером.

«О нем никто ничего не знает. Когда-то он играл с Кирьяковым в немецком «Карлсруэ», но он там ничем не выделялся и даже в состав не проходил. Вряд ли его кто-то в Германии знает, а уж в России тем более.

Это продолжение, извините за выражение, немецкой оккупации «Локомотива». Назначают не тех, кто будет работать, а тех, кто нужен, кто будет послушным. Приедет в Россию заработать деньги и делать то, что ему говорят. Тем более главным он будет чисто формально.

Сравните его с тем же . Земля и небо! еще есть. Легенды клуба, сделали столько всего хорошего для «Локомотива», знают о нем все, любят свое дело. А их убрали ради непонятных ребятишек, которые ничего из себя не представляли никогда в футболе.

«Локомотиву» нужны какие-то непонятные люди из немецких деревень. Меня эта ситуация убивает. Не знаю, на что рассчитывает руководство. Если «Локо» и будет хорошо играть, то только вопреки.

Думаю, что долго терпеть это не будут. Один год уже провалили, следующий сезон тоже будет провален, это ясно уже сейчас», – заявил .

Циннбауэр – новый главный тренер «Локо». Но это чисто бумажное назначение – объясняем