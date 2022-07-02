Газзаев о Циннбауэре в «Локо»: «Издеваются над нашим футболом. В Европе наших людей вообще ни во что не ставят»

Валерий Газзаев назвал издевательством назначение Йозефа Циннбауэра в «Локомотив».
52-летний немецкий специалист возглавил московский клуб.
«Не вижу как такового смысла долго высказываться о назначении сомнительных тренеров, о которых впервые слышу. Сомнительное назначение.
Издеваются над нашим футболом, в Европе наших людей вообще ни во что не ставят, и европейцев назначают», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Циннбауэр – новый главный тренер «Локо». Но это чисто бумажное назначение – объясняем