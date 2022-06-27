Фернанду Сантуш: «Говорят, у меня нет смелости, чтобы не выпускать Роналду. Он не сыграл с Швейцарией, с Испанией вышел на замену, и все говорят: «Только посмотрите на этого идиота»

высказался о роли в сборной .

«У меня никогда не было агента, нет его и сейчас. Агента у меня и не будет, потому что я уже слишком стар для этого. Говорят, что я выпускаю слишком много клиентов , но не моя вина, что они лучше остальных. Мендеш – не мой агент, так что у меня все в порядке.

Еще говорят, что у меня нет смелости, чтобы не выпускать Роналду на поле. Он не сыграл против , а с Испанией вышел только на замену. После этого все говорят: «Только посмотрите на этого идиота». В церкви тоже так. Люди идут туда, потом происходит что-то неправильное, и говорят, что это вина церкви. Виноваты всегда другие», – сказал тренер сборной Португалии.