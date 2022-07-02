«Про токсичность Дзюбы мы знаем: когда его не ставят, он начинает ненавидеть тренера. Турецкий футбол Артема сразу выплюнет, такое не прокатит». Нигматуллин о форварде

рассказал о сложностях, поджидающих форварда в Турции.

Сообщалось, что экс-нападающий «Зенита» может подписать с контракт на 2,5 млн евро в год плюс бонусы.

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артему будет очень непросто.

По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артема все получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.

Мы все знаем про токсичность Дзюбы: когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артем начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет.

Турки – народ своенравный, в какой-то степени дерзкий и самолюбивый. Так что подобного отношения болельщики не потерпят со стороны футболиста», – заявил бывший вратарь сборной России.