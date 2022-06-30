«Дзюба усилил бы «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА. В РПЛ Артем по-прежнему может играть на топ-уровне». Тарханов о форварде

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Александр Тарханов высказался о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Думаю, вряд ли иностранные клубы подпишут Артема. Все-таки уже солидный возраст, чтобы впервые уезжать в зарубежные чемпионаты. Да, есть варианты с Турцией, но я думаю, что для него это лучший вариант.

В России Артем по-прежнему может играть на топ-уровне. Он бы усилил «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА. Интересно было бы  посмотреть на него и в составе «Ростова» под руководством Карпина. У Дзюбы был очень классный отрезок карьеры в ростовском клубе, почему бы не повторить», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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