«Дзюба усилил бы «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА. В РПЛ Артем по-прежнему может играть на топ-уровне». Тарханов о форварде

Александр Тарханов высказался о будущем экс-форварда .

«Думаю, вряд ли иностранные клубы подпишут Артема. Все-таки уже солидный возраст, чтобы впервые уезжать в зарубежные чемпионаты. Да, есть варианты с Турцией, но я думаю, что для него это лучший вариант.

В России Артем по-прежнему может играть на топ-уровне. Он бы усилил «Сочи», и . Интересно было бы посмотреть на него и в составе «Ростова» под руководством Карпина. У Дзюбы был очень классный отрезок карьеры в ростовском клубе, почему бы не повторить», – сказал экс-тренер клубов .