Лунев о Дзюбе: «Перебарщивал в каких-то моментах. Кого-то Артем подбешивал, а кого-то – нет»

Экс-вратарь высказался о бывшем форварде клуба .

«У меня лично с ним всякие были отношения. У каждого свое мировоззрение. И свое мнение, как к человеку относиться. Кому-то нравилось, кому-то – нет. Кого-то Артем подбешивал, а кого-то – нет. Это дело каждого.

Так же и с его игрой. Все это дело вкуса. У всех свое понимание юмора. Это нормально, если у человека есть самоирония, когда он может пошутить над другими и над собой.

Да, в каких-то моментах Дзюба перебарщивал, как и другой может в каких-то моментах переборщить. К Дзюбе у меня есть уважение как к спортсмену. Очень хорошему спортсмену с сильным характером, который сейчас не присущ молодежи. Может быть, только единицам, но раньше таких людей было больше.

А оценивать его поступки не хочу и не буду, потому что не знаю, как сам вел бы себя, окажись в его шкуре», – сказал игрок «Байера».