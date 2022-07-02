Модрич о победе в ЛЧ: «После первых минут празднования мы стали говорить, что завтра начинаем работать ради 15-го титула. Это ДНК «Реала»

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Лука Модрич высказался о выигранных трофеях и стремлении к дальнейшим победам. 

– После каждого трофея тебе хочется выиграть следующий, это нечто особенное. Тебе так нравится это чувство, что ты обретаешь дополнительную мотивацию и начинаешь работать еще усерднее, чтобы это повторялось снова и снова. 

– Вероятно, есть карта, по которой «Реал» ищет путь до самого конца, к каждому трофею, убеждает себя в том, что самый важный трофей – следующий?

– Это образ жизни «Реала». Ну, мы все после первых минут празднования в Париже [после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»] стали говорить, что с завтрашнего дня мы начинаем работать ради 15-й победы в Лиге чемпионов. Как будто это что-то обычное. И это не поза «Реала», это его ДНК», – сказал полузащитник. 

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