Модрич о победе в ЛЧ: «После первых минут празднования мы стали говорить, что завтра начинаем работать ради 15-го титула. Это ДНК «Реала»

высказался о выигранных трофеях и стремлении к дальнейшим победам.

– После каждого трофея тебе хочется выиграть следующий, это нечто особенное. Тебе так нравится это чувство, что ты обретаешь дополнительную мотивацию и начинаешь работать еще усерднее, чтобы это повторялось снова и снова.

– Вероятно, есть карта, по которой «Реал» ищет путь до самого конца, к каждому трофею, убеждает себя в том, что самый важный трофей – следующий?

– Это образ жизни . Ну, мы все после первых минут празднования в Париже [после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»] стали говорить, что с завтрашнего дня мы начинаем работать ради 15-й победы в чемпионов. Как будто это что-то обычное. И это не поза «Реала», это его ДНК», – сказал полузащитник.