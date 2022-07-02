Модрич о победе над «ПСЖ» в ЛЧ: «Было странно видеть Месси в другой футболке после всех класико. С Мбаппе и Неймаром у них коллекция талантов, но мы раздавили их»

высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» в чемпионов.

«Было странно видеть Месси в другой футболке после всех класико. С Неймаром и Мбаппе, которые сделали гол, обеспечивший им преимущество перед матчем на «Бернабеу», у них просто коллекция талантов.

Но мы – «Реал», и когда мы нашли свой игровой ритм, при фантастической поддержке болельщиков, мы просто раздавили их. Это был захватывающий матч, один из самых впечатляющих для меня, а я провел много таких в «Реале».

После этой победы в ответном матче восприятие нашего потенциала в Лиге чемпионов полностью изменилось. Скептику, похоже, мы просто смели.

Объективно говоря, то, как мы отреагировали на матч с , показало всем, особенно нам, что нам есть что сказать в элитном еврокубковом турнире», – сказал полузащитник .