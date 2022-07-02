Нагельсманн после 15 лет отношений расстался с женой и начал встречаться с журналисткой Bild. Газета отстранила ее от репортажей о «Баварии»

расстался с женой и начал встречаться с новой девушкой.

В начале июня главный тренер «Баварии» расстался с женой Вереной после 15 лет совместной жизни. У пары, поженившейся в 2018 году, двое детей.

Вскоре после расставания 34-летний специалист был замечен с новой девушкой во время отпуска на Ивисе.

Выяснилось, что это 30-летняя журналистка Bild Лена Вурценбергер, которая отвечала в газете за освещение «Баварии».

Узнав об этом, Bild заявил, что немедленно отстраняет сотрудницу от репортажей о «Баварии».

Нагельсманн наряжается по-новому почти на каждый матч, на ЛЧ – всегда при параде. Он без ума от одежды

Ого, Нагельсманн надел пожарную форму. До этого неловко обидел пожарных-волонтеров, но конфликт потушили