Яя Туре: «Надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч». Он отличный игрок, силен физически, редко травмируется»

Теги Бавария Яя Туре бундеслига Германия Сборная Сенегала по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Садьо Мане Футбол

Яя Туре надеется на победу Садьо Мане в борьбе за «Золотой мяч».

– Может ли ЧМ-2022 стать турниром Садьо Мане?

– Думаю, да. Он только перешел из одного топ-клуба в другой, а тут еще и чемпионат мира. Он понимает, что его будут ждать с нетерпением.

Мане пропустил очень мало матчей, очень редко травмируется, очень силен физически. Садьо – хороший парень, я знаю его лично. Я желаю ему самого лучшего и надеюсь, что турнир выдастся хорошим для него.

И я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», а не просто займет высокое место в голосовании. Мане – отличный игрок и человек, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные