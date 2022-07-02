Яя Туре: «Надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч». Он отличный игрок, силен физически, редко травмируется»

надеется на победу в борьбе за .

– Может ли стать турниром Садьо Мане?

– Думаю, да. Он только перешел из одного топ-клуба в другой, а тут еще и чемпионат мира. Он понимает, что его будут ждать с нетерпением.

Мане пропустил очень мало матчей, очень редко травмируется, очень силен физически. Садьо – хороший парень, я знаю его лично. Я желаю ему самого лучшего и надеюсь, что турнир выдастся хорошим для него.

И я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», а не просто займет высокое место в голосовании. Мане – отличный игрок и человек, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».