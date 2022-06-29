Рекордные 33 тысячи зрителей посетили матч женской сборной Швеции против Бразилии

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Установлен новый рекорд посещаемости матча женской сборной Швеции.

Во вторник национальная шведская команда провела товарищеский матч против сборной Бразилии в преддверии старта Евро-2022 и одержала победу со счетом 3:1.

Игру, которая состоялась Стокгольме, посетили 33 218 зрителей, что стало новым рекордом для женской сборной.

Предыдущий лучший результат был зафиксирован в 2019 году, когда 25 882 человека присутствовали на матче сборной Швеции против команды Германии.

В апреле полуфинальную игру Лиги чемпионов между женскими командами «Барселоны» и «Вольфсбурга» (5:1) на «Камп Ноу» посетили 91 648 зрителей – тогда был установлен новый мировой рекорд.

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