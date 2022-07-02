Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов о Кубке РПЛ: «А есть плюсы кроме финансов? Вам реально будет интересно это смотреть в таком количестве?»

не видит значительных плюсов у Кубка РПЛ.

«Читаю один за другим сообщения, что нам нужен Кубок РПЛ и как здорово с ним будет. Один только вопрос – а помимо финансовой составляющей еще плюсы есть? Есть чемпионат, есть , ну ок – добавили еще один турнир с этими же участниками.

Вам реально это будет интересно смотреть? В таком количестве? У меня большие сомнения, что даже болельщики на местах захотят пойти на стадион.

Понятно, что нужно загрузить команды, потерявшие игры в еврокубках. Но это ж не 16 клубов. Хотите увеличить количество матчей и попробовать новые форматы? Реформируйте Кубок России. Проведите его по схеме Лиги чемпионов/Лиги Европы. Экспериментируйте там.

Зачем придумывать турнир для пустых трибун? Зачем перекармливать аудиторию продуктом, к которому и так масса вопросов», – написал заместитель генерального продюсера в телеграм-канале.

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