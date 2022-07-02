Геркус за Кубок РПЛ: «Дополнительные матчи для игроков и болельщиков, существенные деньги в бюджет клубов, Fan ID не распространяется»

Бывший президент «Локомотива» выступил в поддержку Кубка РПЛ.

«Лично я – двумя руками за ! Это дополнительные игры для игроков – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них?

Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно теплое время года.

Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок Лиги, как на турнир неофициальный, действие Fan ID не распространяется.

В конце концов, это дополнительные – и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! – деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?

А еще это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в «упаковке» матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», – написал бывший президент «Локомотива» в телеграм-канале.

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