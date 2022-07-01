Глава рабочей группы Кубка РПЛ: «Есть коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в России»

Руководитель рабочей группы Кубка РПЛ рассказал о деталях разработки структуры турнира.

«Александр Александрович (Алаев) попросил меня подготовить отчет о работе рабочей группы по Кубку РПЛ для обсуждения на общем собрании. Поэтому мы провели сегодня расширенное заседание рабочей группы, оно прошло в очном формате.

Лидеры наших подгрупп рассказали о проделанной за месяц работе. По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется.

Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем.

Подготовлено юридическое заключение о статусе соревнования и проведена независимая оценка стоимости прав. У нас еще остается несколько открытых вопросов – по ним проработаны варианты, мы сможем оперативно принять все решения.

По финансированию. У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений.

Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа- и оффлайн-контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и конечно, 77 игр топового уровня – это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов.

Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать.

По дате общего собрания пока ясности нет, но в своей работе ориентируемся на вторник, 5 июля. На собрании, в частности, предложим принять решение по поступившим офертам и определимся с правовым статусом турнира.

На данный момент степень готовности проекта высокая, и его плюсы для всех очевидны», – сказал Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора .