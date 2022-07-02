Экс-тренер ЦСКА Бабаян о беспорядках в Казахстане: «Люди с оружием забегали в здания, ломали, грабили. Видел, как раздавали оружие, сносили витрины, грабили банкоматы»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился воспоминаниями о беспорядках в Казахстане.

– Да, это было сложное время, все произошло очень неожиданно. Вы знаете, что здесь случилось – в один момент просто все отключили. Абсолютно все! У меня много родственников – и я даже не знал, что у них там творится, потому что не мог ни позвонить, ни выехать из дома. И это продолжалось на протяжении двух дней. Вроде бы всего два дня, но в тот момент это казалось вечностью.

И все равно мы аккуратно пытались выезжать. В городе было очень много мародеров, творился беспредел. Потом на какое-то время включили домашние телефоны, но мы были полностью отрублены – никто не знал, что происходит.

Я не обманываю и не утрирую, но когда мне дали интернет, там было, наверное, около трехсот пропущенных звонков и сообщений, потому что все переживали и никто не мог связаться со мной. Много пропущенных было от клуба, партнеров, футболистов...

– Вы же в Алма-Ате были?

– Слава богу, я был в Алма-Ате, дома, с семьей. Потому что если бы на тот момент я был не рядом с близкими... Было бы очень сложно.

– Вы видели что-то страшное?

– Творился просто беспредел. Люди с оружием забегали в здания, ломали, грабили. Я не видел, как убивали людей, но видел, как раздавали оружие, как сносили витрины, как грабили банкоматы. В дома забегали. Самое страшное, когда к тебе забегает толпа людей и просит отдать все, что у тебя есть.

– Как вам удалось избежать этого?

– Чудом. Наверное, это удача. К кому-то забегали, к кому-то нет. Плюс еще не было наличных денег, а банкоматы не работали, поэтому ничего купить было нельзя. Как питаться – непонятно. Хорошо, что какие-то запасы воды и продуктов дома были.

Как только куда-то завозили продукты, их сразу разбирали. То есть ситуация такая: из дома выйти боишься, а надо же как-то питаться. А как старики, у которых нет возможности выйти и к ним никто прийти не может? Не дай бог никому такое пережить. Слава богу, что все быстро закончилось.

– Вы сказали, что вам все-таки пришлось выходить. Получается, за продуктами?

– За продуктами, да. Плюс нужно было посмотреть, как там родители, родственники, родители жены и так далее. Постоянные переживания и отсутствие связи, поэтому хочешь не хочешь, а нужно было рисковать. Как иначе?

– Не боялись?

– Конечно, страх был, потому что у тебя нет оружия, а встретить можно было кого угодно. И ты не знаешь, что у него на уме, – сказал Бабаян.