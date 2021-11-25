Адвокат о задержании фанатов ЦСКА: «Может, это урок от полиции, чтобы они не нарушали правила»

Адвокат Вячеслав Барик высказался о массовом задержании фанатов после матча с «Зенитом» (0:2).

«Полиция в силу закона наделена правами задерживать людей. Но должна быть обоснованность подозрений. Если подозрения обоснованы, то могли задержать, чтобы эти обстоятельства проверить.

Тут вопрос пропорциональности задержанных лиц. Мне кажется, что пропорциональности нет. Мы понимаем, что при использовании пиротехники было задействовано несколько лиц. Едва ли 408 человек могли быть к этому причастны. Это выглядит сомнительно.

Может, это стоит толковать как некий урок для фанатов, который полиция решила продемонстрировать, чтобы те не нарушали правила. Невинные задержанные должны дать объяснения, в рамках которых им будут заданы вопросы о причастности или непричастности», – сказал Барик.

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»