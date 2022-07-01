Рамос жаловался на судейство в отношении «Барсы» главе RFEF в 2019-м: «Это настоящий позор»

жаловался на судейство в отношении «Барселоны».

El Confidencial опубликовал переписку бывшего защитника и президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от 2019 года.

В частности, Рамос писал Рубиалесу 20 января 2019 года, после матча «Барселона» – «Леганес» (3:1).

«Руби, мы уже серьезно обеспокоены проблемой ВАР, особенно с «Барсой». То, что делают судьи, – настоящий позор. Вы видели сегодня фол Суареса на вратаре при втором голе? Это смешно», – написал Рамос.

«Добрый день, Серхио. Ты капитан сборной, у тебя за плечами сотни или тысячи игр и ты лучше всех понимаешь, что иногда есть разные мнения о том или ином моменте.

Как ты хорошо знаешь, я не вдаюсь в эти моменты. Мы работаем каждый день, чтобы повышалась эффективность судейства. Мы все вместе должны попытаться улучшить наш футбол. Обнимаю. До скорого», – ответил Рубиалес на следующий день.

«Очень политкорректно, поздравляю. Я ждал личного мнения о вчерашней игре «Барсы», это был скандал. Победа «Барсы» в лиге уже предопределена.

Я понимаю позицию. Обнимаю», – написал защитник, прошлым летом перешедший в .

В сезоне-2018/19 стала чемпионом , на 19 очков опередив финишировавший третьим «Реал».

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