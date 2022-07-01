Ширко о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»: «100% игра будет более статусной, чем Суперкубок»

назвал матч ветеранов «Спартака» и более статусным, чем игру за Суперкубок.

Матч состоится 8 июля – за день до игры за между главными командами красно-белых и петербуржцев.

«Да, это правда. Я приму участие в матче ветеранов «Зенит» – .

Сто процентов этот матч будет более статусным, чем игра 9 июля. Конечно, хочется обыграть «Зенит», тем более на их поле.

В первую очередь, это выставочный матч для популяризации футбола, можно вспомнить историю этих двух клубов», – сказал Ширко.

Игра между ветеранами команд пройдет на стадионе «Петровский».