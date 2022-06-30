Малком об Иване и Мантуане: «Зенит» станет сильнее. Они точно нам помогут»

высказался о новичках «Зенита» вратаре Иване Куарезме и хавбеке Густаво Мантуане.

«Конечно, я их знаю. Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду. Думаю, главное, чтобы они приехали и как можно скорее адаптировались к российскому футболу.

Они совершенно точно нам помогут, точно так же, как помогал Алберто. Это все на благо команды, потому что команда станет сильнее, чтобы еще увереннее идти к своим целям», – сказал хавбек «Зенита».

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