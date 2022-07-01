Мохамед Салах: «В «Ливерпуле» хотят выиграть все трофеи в новом сезоне. Команда двигается вперед в последние 5-6 лет»

прокомментировал подписание нового контракта с .

30-летний египтянин подписал долгосрочное соглашение с мерсисайдским клубом.

«Чувствую себя отлично, я рад выигрывать трофеи с клубом. Счастливый день для всех.

Продление контракта заняло некоторое время, но сейчас мы договорились, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет дальше.

В последние 5-6 лет наша команда всегда двигалась вперед. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре трофея, но, к сожалению, упустили два из них.

Поэтому мы находимся в хорошей ситуации, чтобы продолжить конкурировать во всех направлениях. К тому же клуб сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать.

Мой месседж фанатам – игроки хотят сделать все возможное в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть все трофеи», – сказал Салах.