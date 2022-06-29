«Рубин» и «Локомотив» получат за Хвичу компенсацию за воспитание. Процента от перепродажи у казанцев нет

Агент Мамука Джугели рассказал о компенсации для «Рубина» и за трансфер .

Полузащитник бесплатно покинул «Рубин» и перешел в «Динамо» Батуми, затем его подписал «Наполи».

– Сколько получит ?

– Есть и итальянцы, есть президент [«Рубина»] Сайманов. Договоримся. То, что мы «Рубин» никогда в жизни не обманем, это я говорю. Остальное решится, все будет хорошо.

– Хвича перешел в «Динамо» Батуми. Как «Рубин» получит деньги?

– Официально есть такая ситуация: каждый клуб, в котором участвовал Хвича, начиная с «Динамо» Батуми, «Динамо» Тбилиси, «Локомотив» – всем какой-то процент полагается. Это все. То, что официально полагается, каждый получит свое.

– Больше получит «Рубин»?

– Не знаю, кто получит больше. Это решает ФИФА. Все получат по заслугам, то что полагается.

Заслуга «Рубина» – самая большая после меня и отца, то что Хвича сейчас в «Наполи». Сначала помог отец, что Хвича родился. Потом в футбольной жизни повел я, потом Рустем Сайманов.

– То есть «Рубин» получит больше половины?

– Сколько получит «Рубин» определит ФИФА. Если будет больше половины, в первую очередь узнаешь ты. ФИФА определяет, потому что он официально подписал контракт.

– Смотри, у Хвичи 3 года в «Динамо» Батуми контракт. Если не было бы «Наполи», значит Кварацхелия оставался бы в . его купил у «Динамо» Батуми, не у «Рубина». А здесь каждая команда получает свою долю.

Вот «Динамо» Батуми получает рубль. От них 5-10 процентов, не помню, получает «Рубин» и остальные, но это дела уже «Динамо» Батуми.

– Это компенсация за воспитание игрока до 23 лет? Или у «Рубина» был процент от перепродажи?

– Компенсация. А как иначе? У Хвичи контракт с «Динамо», а деньги получает «Рубин»? Такого не бывает. Там все официально и все жестко. Это Италия, – сказал Джугели.