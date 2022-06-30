Хвича Кварацхелия: «Я мечтал играть в большом клубе, «Наполи» — один из самых лучших»

Теги серия А Италия Наполи Динамо Батуми высшая лига Грузия Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия прокомментировал предстоящий переход из батумского «Динамо» в «Наполи».

– Можно сказать, с переходом в «Наполи» сбылась твоя мечта?

– Да.

– Ты мечтал именно об итальянской лиге?

– Я мечтал играть в большом клубе, «Наполи» — один из самых лучших клубов.

– О каком клубе мечтал в детстве? Самый главный.

 – «Реал Мадрид», но моя мечта уже и так сбылась.

– Какая следующая мечта?

– Не знаю, посмотрим, – сказал бывший полузащитник «Рубина».

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