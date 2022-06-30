Хвича Кварацхелия: «Я мечтал играть в большом клубе, «Наполи» — один из самых лучших»

Хвича Кварацхелия прокомментировал предстоящий переход из батумского «Динамо» в «Наполи».
– Можно сказать, с переходом в «Наполи» сбылась твоя мечта?
– Да.
– Ты мечтал именно об итальянской лиге?
– Я мечтал играть в большом клубе, «Наполи» — один из самых лучших клубов.
– О каком клубе мечтал в детстве? Самый главный.
– «Реал Мадрид», но моя мечта уже и так сбылась.
– Какая следующая мечта?
– Не знаю, посмотрим, – сказал бывший полузащитник «Рубина».
«Рубин» и «Локомотив» получат за Хвичу компенсацию за воспитание. Процента от перепродажи у казанцев нет