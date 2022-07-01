Яровинский о «Рубине» и холдинге «Ман Сити»: «Если бы к нам обратились, то почему они уже не здесь? Мне ничего не известно»

В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе холдинга City Football Group.

Ранее бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что казанцы могли войти в состав холдинга «Ман Сити», о чем он вел переговоры.

«Мне об этом ничего не известно, в по этому поводу никто не обращался. Наверняка у Ашота Рафаиловича достоверные данные, но связи с нами на этот счет не было.

Если бы к нам обратился City Football Group, то почему они уже не здесь? Думаю, таким компаниям нет смысла даже вести переговоры. Они просто могут прийти в клуб и сказать: «Вот ваши миллиарды, вы теперь с нами», – со смехом сказал спортивный директор «Рубина» .

В состав City Football Group входят «Манчестер Сити», «НАК Бреда», «Ломмел», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити», «Жирона», «Йокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити», «Сычуань Цзюню» и клуб-партнер «Боливар».