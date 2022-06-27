«Рубин» выплатит Игнатьеву неустойку в размере двух месячных зарплат после расторжения контракта

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Иван Игнатьев получит от «Рубина» неустойку в размере двух месячных зарплат.

Об этом сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

«Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам навстречу.

Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал Яровинский.

Ранее «Рубин» сообщил, что контракт с форвардом, забившим 3 гола в 40 матчах за клуб, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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