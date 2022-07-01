«Мантуана уместно сравнить с Кузяевым. У них функционал похож». Бразильский журналист о хавбеке «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о новом хавбеке Густаво Мантуане.

— Игрок с серьезной перспективой. Но самое главное — он может закрывать несколько позиций. Способен действовать слева, справа, причем как в полузащите, так и в обороне.

Последние два месяца Мантуан смотрелся здорово. Болельщики его обожают. И когда я опубликовал новость, что «Зенит» обменяет Альберто на него, они взмолились: «Пожалуйста, только не Мантуан!»

— Однако статистика его не слишком убедительная.

— Пожалуй, он пока отдает не так много голевых передач. Но в тактическом плане очень важный футболист для «Коринтианс». Обостряет, отдает предголевые пасы. Не всегда голые цифры говорят о потенциале футболиста.

— Где ему все-таки комфортнее в полузащите — слева или справа?

— Пожалуй, слева.

— Но там Клаудиньо.

— Резонное замечание. Пока не могу сказать, где его видит Семак. Против «Бока Хуниорс» он, кстати, сыграл справа.

— Мантуан — еще один конкурент Бакаева?

— На бумаге — по идее, да. Хотя есть некоторые сомнения. Мне кажется, они разные. Бакаев может играть и типичную «десятку». А Мантуан скорее «семерка», более агрессивный на фланге. Бразилец хорош в обороне.

Знаете, с кем уместнее сравнить Мантуана? С Кузяевым. Вот у них функционал похож.

— Проходила информация, что «Зенит» может выкупить Мантуана у «Коринтианс» за 10 миллионов. Адекватная цена?

— Почему нет? Нормальная сумма за такого игрока, который еще прибавит.

— В результате этого обмена на одного бразильца в «Зените» стало больше. Это не опасно для коллектива?

— Мне кажется, нет. Все-таки бразильцы дали результат, внесли свой весомый вклад в чемпионство. Оказались эффективнее аргентинцев, которые были до них. Еще один немаловажный момент — у Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана один агент, – сказал журналист.

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