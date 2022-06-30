Лунев обратился в РФС из-за долга «Зенита» по зарплате и удержания средств из премий

Агент вратаря «Байера» сообщил о стремлении взыскать с деньги.

«Андрей Лунев подал заявление в Палату по разрешению споров в отношении имеющихся перед ним у АО «ФК «Зенит» задолженностей по заработной плате, незаконному удержанию денежных средств из премии за чемпионство в сезоне-2020/21 и премиальных за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом», – написал Антон Смирнов.

Лунев перешел в в 2021 году на правах свободного агента. За «Зенит» он выступал в 2017-2021 годах, провел 118 матчей и три раза становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что представитель футболиста направил в «Зенит» претензию о невыплате долгов.