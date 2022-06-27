Андрей Лунев: «Русофобии в Германии не ощущал. С женой старались помогать украинским приезжим»

заявил, что не сталкивался с русофобией в Германии.

– Вы ощутили на себе русофобию в Германии, о которой много говорят в соцсетях?

– Если судить по себе и своей семье, то мы никакой русофобии на себе не ощущали. От слова «совсем». При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли.

А после всех событий там был большой приток машин с украинскими номерами. Много стало на площадках украинских детишек с мамами. И никаких проблем.

Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих есть ребенок, и было тяжело смотреть, когда увидел, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти. Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду. Не напрямую, а через человека из организации, которая занимается помощью и развозит вещи нуждающимся. В общем, помогали, как могли, – сказал вратарь .