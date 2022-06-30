Президент «Лилля»: «Саншеш был близок к «Барсе» в прошлом году. От «ПСЖ» предложений нет»

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Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался об интересе к хавбеку команды Ренату Саншешу.

«Ренату был очень близок к переходу в «Барселону» в прошлом сезоне, но возникла проблема, из-за которой сделку заключить не удалось.

Если говорить о том, что сейчас обсуждают люди, то хочу отметить, что «ПСЖ» еще не делал никаких предложений по Саншешу. Однако я могу сказать, что большой европейский клуб заинтересован в переходе Ренату», – сказал Летанг.

Сообщалось, что подписать 24-летнего португальца хочет «Милан».

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