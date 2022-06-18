«Милан» предлагает за Саншеша 15 млн евро, «Лилль» хочет 30 млн. «ПСЖ» готов удовлетворить запросы «догов»

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«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Ренату Саншешу.

Как сообщает Le10sport, парижане контактируют с окружением футболиста и собираются направить предложение «Лиллю».

По данным Foot Mercato, «Милан», также претендующий на португальца, договорился с игроком, однако не может согласовать переход с его клубом.

«Россонери» предлагают 15 млн евро, в то время как требуется заплатить 30 млн. А «ПСЖ» готов удовлетворить требования «Лилля».

В минувшем сезоне Саншеш провел 25 матчей в Лиге 1, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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