«Милан» предлагает за Саншеша 15 млн евро, «Лилль» хочет 30 млн. «ПСЖ» готов удовлетворить запросы «догов»

проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» .

Как сообщает Le10sport, парижане контактируют с окружением футболиста и собираются направить предложение «Лиллю».

По данным Foot Mercato, , также претендующий на португальца, договорился с игроком, однако не может согласовать переход с его клубом.

«Россонери» предлагают 15 млн евро, в то время как требуется заплатить 30 млн. А «ПСЖ» готов удовлетворить требования .

В минувшем сезоне Саншеш провел 25 матчей в Лиге 1, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.