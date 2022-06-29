Саншеш близок к переходу в «ПСЖ». На решение хавбека повлиял и Кампуш, приглашавший его в «Лилль»

Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш, скорее всего, перейдет не в «Милан», а в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что предложения парижан для 24-летнего португальца и «Лилля» более привлекательные, чем у итальянского клуба.
Также немаловажную роль сыграло то, что новым спортивным директором «ПСЖ» стал Луиш Кампуш, соотечественник Саншеша, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Le Parisien.
Именно Кампуш три года назад пригласил полузащитника в «Лилль», и тот сумел перезапустить карьеру после ухода из «Баварии».
Статистика Саншеша – здесь.