Саншеш близок к переходу в «ПСЖ». На решение хавбека повлиял и Кампуш, приглашавший его в «Лилль»

Хавбек , скорее всего, перейдет не в «Милан», а в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что предложения парижан для 24-летнего португальца и «Лилля» более привлекательные, чем у итальянского клуба.

Также немаловажную роль сыграло то, что новым спортивным директором стал , соотечественник Саншеша, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Le Parisien.

Именно Кампуш три года назад пригласил полузащитника в «Лилль», и тот сумел перезапустить карьеру после ухода из «Баварии».

Статистика Саншеша – здесь.