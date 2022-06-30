Баста о возможном дебюте за ЦСКА: «Овечкин – великий спортсмен, он может везде достойно себя показать. Я могу просто смешно бегать»

Баста ответил на вопрос о возможном дебюте за .

Ранее Александр Овечкин принял участие в товарищеском матче футбольного «Динамо».

– Не было ли у вас мысли, или, может, ЦСКА как-то на вас выходил, чтобы вы сыграли, как Александр Овечкин?

– Ну, во-первых, Саня – великий спортсмен, он может везде более-менее достойно себя показать, помимо хоккея. Я, к сожалению, могу просто смешно бегать, но бегать. Если у меня будет задача просто побегать, я смогу ее реализовать, – сказал музыкант перед началом матча ЦСКА с «Зенитом» в Кубке PARI Премьер. Он также нанес первый удар перед началом игры.