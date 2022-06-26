Промес о «Спартаке» при Абаскале: «Атмосфера хорошая. Если хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи – это одно из ключевых условий»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался о работе под руководством Гильермо Абаскаля.
«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был веселый день, устроили тимбилдинг.
Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.
С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!»
Первые дни прошли отлично и были полны как улыбок, так и активной работы.
Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий – это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», – заявил полузащитник.