Промес о «Спартаке» при Абаскале: «Атмосфера хорошая. Если хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи – это одно из ключевых условий»

Хавбек высказался о работе под руководством .

«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был веселый день, устроили тимбилдинг.

Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.

С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!»

Первые дни прошли отлично и были полны как улыбок, так и активной работы.

Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий – это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», – заявил полузащитник.