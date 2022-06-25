«Спартак» в первом матче Абаскаля сыграл 2:2 с «Аланией» на сборах. У Промеса дубль

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Олимп-ФНЛ Алания Владикавказ Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» провел первый матч под руководством Гильермо Абаскаля.

Испанец дебютировал в качестве главного тренера московской команды в товарищеской игре с «Аланией», проведенной в ходе предсезонных сборов.

Встреча проходила в Тарасовке в закрытом режиме и завершилась со счетом 2:2, у красно-белых дублем отметился хавбек Квинси Промес.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Первый официальный матч при новом тренере состоится 9 июля – с «Зенитом» за Олимп Суперкубок России.

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