Элтон Джон: «Я закоренелый фанат «Уотфорда». Он в моем сердце, в моей душе»

рассказал о своей любви к .

«Я люблю мой клуб. Прошлый сезон был катастрофой, поскольку мы вылетели из Премьер-лиги, но жизнь продолжается. Мы проиграли Бог знает сколько домашних матчей, и это воздействует на тебя.

Это делает твои выходные ужасными, а болельщики, знаете ли, ходят на игры, а потом чувствуют себя разочарованными. Но сейчас мы начинаем все сначала, и поэтому нам нужно попытаться вернуться в Премьер-лигу. Я люблю «Уотфорд».

Мне нравится тамошнее сообщество – я провел там достаточно времени? и добился там огромного успеха. [«Уотфорд»] в моем сердце, в моей душе, так что что я могу сказать: «Я закоренелый фанат «Уотфорда» до мозга костей».

Я очень хотел отыграть два последних концерта в Великобритании на «Викарэдж Роуд», чтобы выразить благодарность за всю любовь и удовольствие, которые футбольный клуб «Уотфорд» дарил мне на протяжении многих лет, с тех пор как мне исполнилось шесть.

Я никогда не думал, что стану главой [клуба], я никогда не думал, что мы будем в Премьер-лиге – мы прошли долгий путь. Ты не можешь не любить то, что у тебя в крови, и он [«Уотфорд»] у меня в крови», – сказал музыкант.