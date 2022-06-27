ЛГБТ и женская группы фанатов «Уотфорда» осудили клуб за матч со сборной Катара: «Призываем команду поддержать права человека»

«Уотфорд» раскритиковали из-за согласия сыграть товарищеский матч со сборной Катара.
Команда, которая покинула АПЛ по итогам прошлого сезона, встретится с катарскими футболистами в контрольной игре в июле на сборах в Австрии.
В этой связи фан-группа ЛГБТ+ назвала решение «Уотфорда» сыграть против с командой Катара «очень разочаровывающим».
Представители женской группы болельщиков «Уотфорда» и ЛГБТ-сообщество подвергли клуб обструкции за организацию игры.
«Мы очень расстроены, что «Уотфорд» сыграет против сборной Катара.
Мы призываем нашу команду продемонстрировать поддержку прав человека, сообщества ЛГБТ+ и прав женщин, а также обсудить это напрямую с клубом», – сообщается в совместном заявлении Women of Watford и Proud Hornets.