Хенесс о «Барсе»: «Виртуозы, которые как-то находят банк, дающий им деньги, несмотря на долги»

Почетный президент «Баварии» съязвил на тему финансового состояния «Барселоны».

Сообщалось, что каталонцы направили мюнхенцам предложение по форварду Роберту Левандовскому в размере 40+5 млн евро.

«Они виртуозы, которые, несмотря на большие долги, все же как-то находят банк, дающий им деньги на такие операции», – отметил Хенесс.

Хенесс о Левандовском: «Барселона» может не утруждаться, судя по тому, что я слышал. «Бавария» дала понять, что Роберт отработает контракт»

Лапорта о финансах «Барсы»: «Клуб был в критическом состоянии год назад. Мы перевели его в реанимацию»