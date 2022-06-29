Хенесс о «Барсе»: «Виртуозы, которые как-то находят банк, дающий им деньги, несмотря на долги»

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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс съязвил на тему финансового состояния «Барселоны».

Сообщалось, что каталонцы направили мюнхенцам предложение по форварду Роберту Левандовскому в размере 40+5 млн евро.

«Они виртуозы, которые, несмотря на большие долги, все же как-то находят банк, дающий им деньги на такие операции», – отметил Хенесс.

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