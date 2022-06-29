«МЮ» может купить Тилеманса. Хавбек «Лестера» входит в список игроков, интересных тен Хагу

Полузащитник может перейти в .

Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает, что полузащита клуба больше всего нуждается в усилении, и сделал список потенциальных новичков. 25-летний бельгиец входит в этот список, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

Контракт хавбека с «Лестером» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к игроку.

В 32 матчах прошедшего сезона АПЛ Тилеманс забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.