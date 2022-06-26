Милито о Лукаку в «Интере»: «Ромелу голоден, зол и хочет доказать, что всегда был топ-игроком»

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Бывший форвард «Интера» Диего Милито высказался о возвращении Ромелу Лукаку в команду.

Сообщалось, что «нерадзурри» арендуют футболиста «Челси», и бельгиец пойдет на существенное сокращение зарплаты.

«Лукаку голоден, зол в хорошем смысле и хочет доказать, что всегда был топ-футболистом.

Он еще многое способен дать «Интеру», в этом я не сомневаюсь. Когда чувствуешь себя в команде хорошо, то сделаешь все для того, чтобы вернуться в нее. Он прислушался к своему сердцу, делая выбор, и своими поступками показал, что любит этот клуб», – заявил аргентинец в интервью La Gazzetta dello Sport.

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