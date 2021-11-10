Кокорина предлагали «Дженоа», но команда Шевченко от него отказалась («Матч ТВ»)

Нападающий Александр Кокорин мог перейти в «Дженоа» из «Фиорентины».

По данным «Матч ТВ», до недавнего времени существовала вероятность перехода россиянина в .

Команде, которую тренирует , предложили подписать Кокорина в ближайшее трансферное окно, но «Фиорентине» ответили отказом.

Сегодня появилась информация о том, что хочет либо разорвать контракт с Александром, либо отдать его в аренду.

Кокорин провел 7 матчей в Серии А и получил 2 желтых карточки после перехода из «Спартака» прошлой зимой. Из-за травмы россиянин не играл за «Фиорентину» с 3 октября. Его статистику можно найти здесь.

За два сезона в «Фиорентине» Кокорин пока сыграл 150 минут. Мы разобрали почти каждую