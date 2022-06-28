«Евраз», связанный с Абрамовичем, может купить «Спартак». Но в ближайшее время этого не произойдет («РБ Спорт»)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Роман Абрамович Лукойл Футбол

У «Спартака» может смениться владелец.

Ключевую роль в переменах в московском клубе будет играть генеральный спонсор «Лукойл».

Как пишет «РБ Спорт», источники на футбольном рынке говорят о потенциальной продаже клуба – возможным покупателем команды называется компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.

Однако в ближнесрочной перспективе, по словам источников, этого не произойдет.

27 июня владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, но отметил, что к футболу это не имеет отношения.

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