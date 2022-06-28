«Евраз», связанный с Абрамовичем, может купить «Спартак». Но в ближайшее время этого не произойдет («РБ Спорт»)

У «Спартака» может смениться владелец.
Ключевую роль в переменах в московском клубе будет играть генеральный спонсор «Лукойл».
Как пишет «РБ Спорт», источники на футбольном рынке говорят о потенциальной продаже клуба – возможным покупателем команды называется компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.
Однако в ближнесрочной перспективе, по словам источников, этого не произойдет.
27 июня владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, но отметил, что к футболу это не имеет отношения.