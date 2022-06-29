Митрофанов может возглавить Олимп-ФНЛ, если Алаева утвердят главой РПЛ

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов может стать президентом .

Такая вероятность существует, если нынешнего главу лиги утвердят президентом .

«Такой вопрос будет рассматриваться. Это выглядит логичным, так как Митрофанов является заместителем Алаева в РФС и, соответственно, погружен в тематику ФНЛ», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время Алаев исполняет обязанности президента Премьер-лиги после ухода Ашота Хачатурянца.