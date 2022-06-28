«Ньюкасл» объявил о переходе Ботмана из «Лилля». С игроком согласован 5-летний контракт

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Английский клуб сообщил о договоренности с французской командой о трансфере 22-летнего футболиста.

Нидерландец прошел медицинской обследование и согласовал с «сороками» контракт на пять лет.

На этой неделе должны быть улажены оставшиеся формальности по данному трансферу, после чего Ботман официально станет игроком «Ньюкасла».

Ожидается, что «Лилль» получит 37 млн евро за игрока, проведшего в команде два сезона. В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей в Лиге 1 и забил три гола.