Ботман перейдет в «Ньюкасл» из-за медлительности «Милана». О трансфере скоро объявят (Sportitalia)

Защитник «Лилля» , вероятно, продолжит карьеру в .

По сведениям Sportitalia, нидерландец находится в шаге от перехода в «Ньюкасл». Объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Утверждается, что «Милан», претендовавший на Ботмана, слишком долго тянул с заключением сделки, и это привело к победе в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что «сороки» согласовали переход футболиста за 35 млн евро, но «Лилль» решил повысить цену до 42 млн.

У «Милана» срываются 2 трансфера из «Лилля». Еще весной клубы были подозрительно близки – а потом чемпионов Италии продали