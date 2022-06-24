Ботман перейдет в «Ньюкасл» из-за медлительности «Милана». О трансфере скоро объявят (Sportitalia)

Защитник «Лилля» Свен Ботман, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.
По сведениям Sportitalia, нидерландец находится в шаге от перехода в «Ньюкасл». Объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.
Утверждается, что «Милан», претендовавший на Ботмана, слишком долго тянул с заключением сделки, и это привело к победе «Ньюкасла» в борьбе за игрока.
Ранее сообщалось, что «сороки» согласовали переход футболиста за 35 млн евро, но «Лилль» решил повысить цену до 42 млн.
У «Милана» срываются 2 трансфера из «Лилля». Еще весной клубы были подозрительно близки – а потом чемпионов Италии продали