Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита». Осталось подписать контракт»

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Матео Кассьерре осталось подписать контракт для перехода в «Зенит».

Об этом сообщил представитель футболиста Никос Петропулос.

«Единственное, что осталось, – это подписать контракт с клубом. Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита», – заявил представитель колумбийца.

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят «Сочи» за форварда четыре миллиона евро. Также в сделке предусмотрены бонусные выплаты.

Колумбиец будет получать в «Зените» миллион евро в год.

В прошлом сезоне РПЛ Кассьерра забил 14 голов в 22 матчах, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову из «Уфы».

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