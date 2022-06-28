Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита». Осталось подписать контракт»

осталось подписать контракт для перехода в «Зенит».

Об этом сообщил представитель футболиста Никос Петропулос.

«Единственное, что осталось, – это подписать контракт с клубом. Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита», – заявил представитель колумбийца.

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят за форварда четыре миллиона евро. Также в сделке предусмотрены бонусные выплаты.

Колумбиец будет получать в миллион евро в год.

В прошлом сезоне РПЛ Кассьерра забил 14 голов в 22 матчах, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову из «Уфы».