«Ливерпуль» продаст Минамино «Монако» за 15+3 млн евро. Тренер монегасков подтвердил переход

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Полузащитник Такуми Минамино в ближайшее время покинет «Ливерпуль».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Монако» купит японца за 15 млн евро, еще 3 млн мерсисайдцы могут получить в виде бонусов.

Главный тренер клуба Лиги 1 Филипп Клеман подтвердил предстоящий трансфер: «Я очень рад. Давно его знаю. Он был очень высоко в нашем списке целей, и все в клубе убеждены, что он способен помочь команде».

Минамино выступал за «Ливерпуль» с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов. Статистика игрока доступна здесь.

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