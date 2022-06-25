«Ливерпуль» продаст Минамино «Монако» за 15+3 млн евро. Тренер монегасков подтвердил переход

Полузащитник Такуми Минамино в ближайшее время покинет .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, купит японца за 15 млн евро, еще 3 млн мерсисайдцы могут получить в виде бонусов.

Главный тренер клуба Лиги 1 подтвердил предстоящий трансфер: «Я очень рад. Давно его знаю. Он был очень высоко в нашем списке целей, и все в клубе убеждены, что он способен помочь команде».

Минамино выступал за «Ливерпуль» с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов. Статистика игрока доступна здесь.